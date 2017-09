Il biologico certificato in USA: 10 anni di ritardo!

È appena entrato in vigore in USA il marchio del NOP, National Organic Program: anche gli USA arrivano (con 10 anni di ritardo) a certificare il biologico. Negli USA i settori interessati all'agricoltura biologica, non essendo stati in grado di concordare un programma di certificazione volontaria, si rivolsero al Congresso per emanare una legge che definisse cosa era da considerare biologico e cosa no: il Organic Foods Production Act del 1990, la legge Usa per la produzione del biologico. La legge stabiliva uno standard federale, una garanzia per l'acquirente, l'agevolazione del commercio dei prodotti "organic" tra i vari stati USA. In base a quanto previsto dalla legge, è stato affidato al ministero dell'agricoltura statunitense (USDA - United States Department of Agricolture) il compito di redigere un regolameto per definire gli standard. Siamo nel 2002. Ecco, oggi, il regolamento nuovo, gli standard, e il nuovo marchio. Ecco alcune differenze tra i prodotti bio americani, certificati, e quelli europei: la norma Usa è più severa in alcuni criteri per l'allevamento (i mangimi devono essere 100% OGM-free) e nei tempi di conversione del campo, meno nella misura della qualità dei terreni e nella definizione del benessere degli animali allevati (non è previsto, come invece in Europa, uno spazio minimo vitale per ogni animale). Ma qual è la sorte dei prodotti bio europei esportati in USA? La certificazione UE vale anche in USA? No. I prodotti europei - per essere esportati come "organic" e poter ottenere il marchio federale - dovranno richiedere la certificazione anche in USA (e sono già noti casi di ostruzionismo). Oppure - è la soluzione più efficace - devono essere i nostri istituti certificatori a lavorare per gli istituti USA come "sub-contractors": lavorando cioè in qualità di certificatori per un organismo Usa già accreditato.