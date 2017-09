Il biologico è il primo passo contro l’indifferenza per l’ambiente

Siamo arrivati a questo risultato forse per reazioni più emotive che razionali, scatenate dagli ultimi scandali alimentari, ma consumare biologico è il passo più concreto contro l'indifferenza per l'ambiente . Già nel 1986, il caos derivato dallo scoppio della Centrale di Chernobyl aveva suscitato interesse per l'agricoltura biologica e creato un mercato per suoi prodotti. I dati che vedono il consumo di prodotti bio aumentare del 20% in un solo anno sono sicuramente un importante risultato, ma il "biologico" oggi rimane comunque una scelta di nicchia. Il biologico non è una moda o un fenomeno momentaneo ma deve necessariamente diventare una scelta consapevole, un atteggiamento che entra a far parte della nostra cultura. L'uomo, gli animali, l'ambiente, sono legati l'uno all'altro come gli anelli di una catena che non si può spezzare. La qualità della vita dipende dall'armonia, dal benessere o malessere degli anelli dell'ecosistema. Scegliere il biologico è solo un primo passo. Non possiamo delegare ad altri la qualità della nostra vita. Dobbiamo avere la consapevolezza che le nostre scelte influenzano il mercato e possono incentivare l'economia a preoccuparsi del futuro del nostro pianeta. Mucca pazza, inquinamento, effetto serra, OGM ... sono la "fotografia" del mondo malato generato da scelte sbagliate. Forse non è ancora troppo tardi. Simona Roveda