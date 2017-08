Il carpooling aziendale piace. Aumentano i viaggi condivisi per andare al lavoro

Risparmia in media 1.300 euro l'anno sul carburante, ogni dipendente che sceglie di condividere l'auto per raggiungere l'ufficio o il luogo di lavoro, su una distanza media di circa 30 chilometri. E questo è solo uno degli aspetti positivi del carpooling aziendale. Servizio che piace e che è in continua crescita: ad oggi infatti sono 57 mila dipendenti di 73 aziende a preferire il car pooling.

Con il carpooling aziendale si risparmia sul carburante e sulle emissioni