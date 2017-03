Il comfort è una questione personale: parametri, dati e informazioni per stare bene a casa L

L’ecosistema naturale è l’habitat delle specie viventi: habitat è, alla radice, “abitare”. Nell’etimologia delle parole stesse, quindi, “ambiente” e “casa” sono collegati. Alla radice. E come l’ambiente non è banalmente “intorno a noi”, bensì è, in una visione più ampia, “parte di noi”, e noi ne siamo parte, così la “casa” non è un luogo a compartimenti idealmente stagni, ma è una nostra emanazione circolare in relazione profonda con l’interiorità, l’intimità, la psiche, l’esperienza quotidiana, la vita. La casa diviene, in questa prospettiva, l’area che individua la nostra dimensione privata rispetto al mondo, una membrana traspirante che connette l’ambiente a noi stessi. Per questo il benessere interiore, la serenità e la qualità della vita non sono mai disgiunte da una casa sana, confortevole, e da un ecosistema ecologicamente pulito, limpido, vitale. Il benessere di chi occupa uno spazio chiuso è uno stato soggettivo: non tutti siamo sensibili allo stesso modo al variare dei parametri ambientali come temperatura, umidità relativa, grado di pulizia dell'aria, illuminazione, rumore. Inoltre, certe condizioni particolari (umore, stress, attività, modo di vestire) possono influire pesantemente sulla personale condizione di benessere. Tra i parametri che influiscono sulla qualità dell'aria negli ambienti chiusi troviamo il campo elettrico ambientale determinato dagli ioni in sospensione. L’ottimizzazione del rapporto tra ioni positivi e negativi determina la qualità dell’aria: in montagna questo rapporto è di 1,25:1, poiché in ogni centimetro cubo troviamo 2500 ioni positivi e 2000 ioni negativi. Dato un certo ambiente, definito "confortevole" secondo tutti i normali parametri delle norme di buona progettazione e costruzione, si troverà comunque una certa percentuale di persone che si sente a disagio e quando, stranamente, questa percentuale diventa particolarmente elevata, molto superiore ai valori statisticamente attesi, significa che c’è una difformità su qualche altro parametro ambientale al quale gli esseri umani sono più o meno sensibili.

Il tepore domestico e l’acqua calda. Com’è una caldaia con elevato comfort?

Le caldaie istantanee producono acqua calda al momento della richiesta, mediante uno scambiatore rapido. Ai vantaggi di semplicità d'utilizzo, gli apparecchi a produzione d'acqua calda istantanea abbinano tuttavia un limite nella capacità di soddisfare più utilizzi contemporaneamente, come ad esempio una doccia e un lavello. Abbinando ad una caldaia un sistema ad accumulo d'acqua calda, si ha a disposizione una grande quantità d'acqua già pronta per l'utilizzo: mentre l'utilizzatore consuma l'acqua contenuta nell'accumulo, la caldaia riscalda una pari quantità d'acqua proveniente dall'acquedotto, che viene immagazzinata nel serbatoio. In questo modo si possono anche ottenere, per periodi limitati, quantità d'acqua calda superiori alla capacità termica della caldaia, attingendo alla riserva d'acqua. Ad esempio, se una caldaia da 28 kW produce in regime continuo 13 litri il minuto d'acqua calda, con l'aggiunta di un accumulo di 50 litri può produrre17 litri al minuto nei primi 10 minuti, cioè ben 40 litri d'acqua calda in più! La stessa prestazione ottenibile da una caldaia con potenza superiore del 30%. Ma i vantaggi non finiscono qui: mentre le caldaie istantanee non sono in grado di fornire acqua calda in sufficiente quantità se vi sono più rubinetti aperti, le caldaie con accumulo possono soddisfare anche picchi di prelievo molto elevati.

Alcuni comportamenti influiscono in modo determinante sulla qualità del proprio abitare