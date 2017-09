Il futuro in vigna: “Critical drink”

Giovedì 6 novembre 2008, presso il negozio Altromercato di via Cesare Correnti, prosegue la rassegna Critical drink, l'aperitivo responsabile e solidale. Al centro della serata questa volta è il vino. Un vino speciale, quello dei piccoli produttori biologici, che mossi da una forte passione per la terra decidono di coltivarla in modo naturale; e quello delle cooperative sociali che abbinano all?attività vinicola scelte di vita alternativa e un forte impegno sociale. Il giornalista Massimo Acanfora racconterà il suo viaggio in giro per l?Italia alla scoperta delle storie e delle scelte dei piccoli produttori di vino. Inoltre Nadia Verrua dell?azienda vinicola Tavijn presenterà l?esperienza della propria famiglia, che da anni utilizza metodi di coltivazione biologica per produrre 25.000 bottiglie di vino l?anno, nel Monferrato. A seguire degustazione di alcuni vini: tra le proposte il Chianti dell?Azienda agricola biologica Terra d?Arcoiris di Chianciano (Siena), il Centopassi della cooperativa siciliana Placido Rizzotto ? Libera Terra, che produce su terre confiscate alla mafia, e i pregiati vini biologici della cooperativa Aurora di Offida (Ascoli Piceno). ?Il futuro in vigna?, giovedì 6 novembre 2008, ore 18.30 - 20.30 Negozio Chico Mendes Altromercato, via Cesare Correnti 20, Milano. Ingresso libero Per informazioni: tel. 02-54107745; ombretta.sparacino@chicomendes.it