Il libro e il commercio equo e solidale

Durante questo mese dedicato al commercio equo e solidale c'è un editore che ha avuto l'idea di proporre alle librerie serate e presentazioni a tema dove ci sarà spazio anche per assaggi e degustazioni con caffè, tè, cacao "boni" perché garantiti da TransFair. "In un momento storico sempre più caratterizzato, anche all'interno delle imprese culturali, dalla rincorsa al profitto in quanto tale, partecipiamo a questa iniziativa per sottolineare come il fine principale di un editore è soprattutto la diffusione di idee" ha dichiarato Luca Formento, presidente del Gruppo Il Saggiatore. "In questo caso, si tratta di far conoscere un altro modo di produrre e distribuire beni di largo consumo contribuendo così, in linea con le nostre pubblicazioni, ad alimentare un sogno:la costruzione di un mondo migliore". Un interessante parallelo tra libro e prodotto alimentare equosolidale lo propone Adriano Poletti, presidente di TransFair: "il connubio col libro è naturale, perché commercio equo significa conoscenza: la consapevolezza che dietro ad un prodotto si nascondono le persone che lo lavorano". È la stessa funzione che hanno i libri, che ampliano la nostra visione del mondo e ci servono a scoprire che ci sono altri modi per vedere le cose". I prodotti che verranno distribuiti nelle librerie che aderiscono a questa iniziativa (scatole di tè, cacao e caffè della linea Macondo, il tè del Commercio Alternativo) raccontano la storia di migliaia di produttori di Africa, Asia ed America Latina e le centinaia di iniziative di sviluppo promosse grazie al circuito del Commercio Equo e Solidale. Come in Honduras dove il prezzo di acquisto superiore rispetto al mercato internazionale consente ai produttori della Central de cooperativas cafetaleras di far fronte al crollo del mercato e di investire in progetti sociali e sanitari per le donne. O come in India, dove la United Nilgiri ha avviato corsi di formazione professionale per i propri dipendenti, ha risanato le loro case, ha istituito un ambulatorio sanitario. Di questi e di altri progetti si parlerà in alcuni incontri di presentazione dell'iniziativa con rappresentanti di Transfair e Mario Portanova, autore del libro sul consumo critico e sul commercio equo Altri mondi. Questi gli appuntamenti già fissati: a Milano il 19 giugno alle 20.30 alla Comune Baires di Milano; Il 25 giugno a Parma; il 3 luglio alla Feltrinelli a Napoli. Un nuovo modo, buono e gustoso, di promuovere cultura, conoscenza e... golosità.