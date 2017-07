Il nuovo EP di James Blake uscirà a dicembre

L'etichetta è la stessa che ha curato due dei primissimi lavori del ventitreenne inglese (CMYK e Klavierwerke) che, con il suo omonimo album di debutto uscito un anno fa - quello contenente la splendida cover del brano A limit to your love di Feist - ha stregato critica e pubblico, potremmo dire più con i suoi silenzi e la sua quiete che con la sua musica. Lo scorso 10 ottobre è uscito sul mercato discografico Enough thunder, un EP contenente sei brani tra cui Fall creek boys choir, scritta in collaborazione con Bon Iver, e una cover di Joni Mitchell, A case of you. Ma James pare instancabile: pochi giorni fa è apparso un messaggio sul profilo Facebook della R&S, in cui l'etichetta semplicemente scriveva: "James Blake EP / Dec 2011". Per ora non sono emerse altre informazioni sulla tracklist del disco, se non che, molto probabilmente, i brani del nuovo Ep si focalizzeranno ancora di più sui suoni elettronici che già contraddistinguono la produzione del giovane Blake.