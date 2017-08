Il palco a pedali dei Têtes de Bois arriva a Roma

L'Ora della Terra (Earth Hour) è un evento internazionale con l'obiettivo di sensibilizzare istituzioni, opinione pubblica e cittadini a un minor consumo di energia con un semplice gesto: spegnere la luce per un'ora in un giorno stabilito. L'iniziativa è nata in Australia e la prima Ora della Terra si è svolta proprio a Sidney il 31 marzo 2007, tra le 19:30 e le 20:30. In quell'unica ora, i consumi energetici della città si sono ridotti dal 2,1% al 10,2%. Quest'anno l'Ora della Terra scatterà il prossimo sabato alle 20.30: più di 350 Comuni italiani hanno confermato la loro adesione e in tutta Italia si spegneranno decine di monumenti tra i quali Castel Sant'Angelo e la Cupola di San Pietro a Roma, il Teatro alla Scala di Milano, piazza San Marco a Venezia, Duomo, Battistero e Ponte Vecchio a Firenze, i Sassi di Matera, la Valle dei Templi di Agrigento. A dare il via agli spegnimenti italiani sarà l'etoile internazionale della danza Roberto Bolle a Castel Sant'Angelo, insieme a Fulco Pratesi, presidente onorario del WWF Italia e a Jim Leape, direttore generale del WWF International. Non lontano da lì, 128 "donatori di energia" in bicicletta alimenteranno il concerto-spettacolo Palco a Pedali - Goodbike, ideato dai Têtes de Bois - gruppo folk rock romano che proprio quest'anno compie venti anni. A partire dalla passione per la bicicletta, Andrea Satta dei Têtes de Bois ha messo a punto, grazie al supporto tecnico dell'ingegnere Gino Sebastianelli, un sistema per fare in modo che l'unica fonte di energia dello spettacolo siano proprio gli spettatori, e non solo metaforicamente. Le loro biciclette, agganciate a uno speciale cavalletto collegato a una dinamo, andranno a generare abbastanza energia da far funzionare tutti gli strumenti e l'impianto audio-video-luci, e lo spettacolo potrà procedere in totale autonomia dalla rete elettrica. Ospiti del Parco a Pedali saranno Elisa e Niccolò Fabi, per lanciare al grande pubblico il messaggio WWF "Food, Water and Energy for all. For ever" verso Rio+20, la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile in programma a fine giugno a Rio de Janeiro, a vent'anni dall'analoga conferenza del 1992, che ha lanciato per la prima volta a livello mondiale il concetto di sviluppo sostenibile. E' proprio il caso di dire che il vero motore dello spettacolo sarà il pubblico: basterà portare la propria bicicletta per godersi lo spettacolo, aiutando in questo modo il pianeta anche nel tragitto da casa al concerto.