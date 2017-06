Sardegna, l’Unesco dichiara il Parco di Tepilora riserva della biosfera

Non solo mare cristallino e spiagge interminabili attendono i turisti diretti in Sardegna, una terra ricca e varia contraddistinta da territori e panorami unici come quelli offerti dal Parco di Tepilora che l’Unesco ha riconosciuto assegnandogli il titolo di "riserva della biosfera" nell'ambito del programma Uomo e biosfera – Man and the biosphere programme (Mab) –, istituito nel 1971 nel corso della 16esima conferenza generale dell'agenzia Onu, che si pone come fine la salvaguardia e la valorizzazione degli ecosistemi e individua territori caratterizzati da biodiversità peculiari, con particolare attenzione ai modelli di gestione promossi a livello locale e alle politiche di sviluppo sostenibile. Un altro motivo per visitare l'isola.

Il Parco naturale dell'oasi di Tepilora

Parco di Tepilora, una giovane oasi antica

Su Romanzesu a Bitti: si tratta di uno