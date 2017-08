Il post-design protagonista della nuova Triennale milanese

Se mescoliamo fra loro la proverbiale vocazione di Milano capitale mondiale del design e l’eredità multidisciplinare di una delle più blasonate esposizioni internazionali d’Europa quale la Triennale meneghina, aggiungendo alcuni “ingredienti” –architettonici e non– mutuati dall’Expo dello scorso anno, il cocktail che ne ricaveremo si preannuncia tutt’altro che banale. Una simile inedita alchimia sta per diffondersi nel capoluogo lombardo poiché, a vent’anni dalla sua ultima regolare edizione del 1996, la Triennale è ricomparsa in grande spolvero, allestendo, dal 2 aprile al 12 settembre, la sua XXI Esposizione Internazionale dall’ambizioso titolo 21st Century. Design After Design che pone al centro della riflessione uno degli ambiti elettivi della creatività milanese contemporanea.