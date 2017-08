Il primo convegno di medicina olistica LifeGate

Dopo l'introduzione con saluto ai partecipanti di Marco Roveda, fondatore di LifeGate e del Prof. Dott. Pier Luigi Lattuada, direttore medico LifeGate Clinica Olistica, il convegno si è articolato in due diversi momenti: uno teorico, con due tavole rotonde e il confronto con il pubblico, in cui medici e terapisti della clinica hanno discusso dei principali temi legati al concetto di unità, e uno pratico-esperienziale con workshops, per dare la possibilità ai partecipanti di "testare" concretamente alcune discipline. L'eredità del femminile nella medicina olistica è stato il primo tema trattato dalle dottoresse Stefania Piloni e Silvia Bertacca, ginecologhe, dalla dottoressa Caterina Tribbia esperta di medicina quantistica, da Marcella Danon psicologa, mentre il medico omeopata Chiara Conforto, in qualità di moderatrice, ha introdotto e condotto gli interventi.

Il principio femminile, la materia e l'energia

Medicina olistica, approcci diversi per il benessere