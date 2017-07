Il ritorno di Ziggy Stardust sulla Terra

Nel giugno 1972 usciva l'opera monumento di David Bowie, il concept album che narra l'arrivo sulla Terra dell'alieno ribattezzato Ziggy Stardust. Sono passati 40 anni dalla caduta sulla Terra della "rockstar di plastica", come l'aveva soprannominata lo stesso Bowie, eppure i suoi intenti non potrebbero essere più attuali: in un mondo ormai sull'orlo dell'apocalisse, in un pianeta agli ultimi stadi della sua esistenza, Ziggy ha solo cinque anni per trasmettere il suo messaggio di speranza, di pace e amore attraverso le sembianze e una carriera da rock'n'roll star. Nel marzo scorso, per celebrare Ziggy, Londra ha posto in Heddon Street una delle sue prestigiose targhe commemorative, solo la seconda assegnata a personaggi fittizi dopo quella al 221b di Baker Street per Sherlock Holmes. La piccola strada che oggi fa parte dell'elegante quartiere di Mayfair, negli anni settanta non era altro che una squallida via senza nessun interesse, ma Brian Ward vi immortalò David Bowie per la copertina dell'album e da quel momento la strada diventò meta di interesse di numerosi fan. Lo scorso 4 giugno, poi, è stata pubblicata un'edizione speciale del disco: una nuova versione completamente rimasterizzata in modo da rendere il suono più moderno ma senza stravolgerlo, grazie anche al prezioso lavoro di Ray Staff, ingegnere del suono di ieri (per il disco originale del '72) e di oggi. La versione in CD contiene tutte le 11 tracce originali, mentre a quella in vinile è allegato un DVD audio con mix di alcuni brani. Sulla pagina ufficiale del catalogo di Bowie trovate tutte le tracce presenti e maggiori informazioni sul contenuto dell'edizione. Ma se volete ascoltare subito l'intera rimasterizzazione in streaming, precipitatevi a questa pagina. Ziggy riuscirà a salvare il mondo questa volta? Forse l'ha già fatto...