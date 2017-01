Il senso di Rubens per l’Italia nella mostra milanese di Palazzo Reale

Corpi di un pallore eburneo, sfondi quasi sempre oscuri, dinamismo, movimento, spettacolarità: Rubens è approdato a Milano trasferendo tra le sale di Palazzo Reale non solo il fascino delle atmosfere nordeuropee e fiamminghe ma anche il sentore di un clima familiare, o addirittura nostrano, che in numerose occasioni rinvia a forme, motivi e convenzioni rappresentative tipiche dell’arte classica o rinascimentale specificamente italiana. Su tale chiave interpretativa si impernia la mostra curata da Anna Lo Bianco che fino al 26 febbraio disegna un percorso espositivo articolato in oltre 70 opere, 40 delle quali realizzate da Rubens medesimo, e selezionate, grazie ai prestiti provenienti da alcune delle più prestigiose collezioni del mondo, proprio al fine di evidenziare la molteplicità di legami ed assonanze tra il pittore e l’ambiente artistico italiano. Grazie agli spunti tratti da celebri maestri rinascimentali quali Tintoretto e Correggio, ma anche agli influssi che a sua volta il genio fiammingo esercitò sui futuri protagonisti del Barocco italiano come Bernini, Pietro da Cortona e svariati altri, la mostra intitolata “Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco” consente di apprezzare appieno le affinità elettive con l’Italia, attraverso una serie di percorsi tematici e didascalici. L’evento, al quale si può accedere anche attraverso la comoda formula di un biglietto “open”, senza vincoli di date e orari, si pone in una prospettiva di ideale continuità con l’esposizione del dipinto rubensiano “L’Adorazione dei Pastori”, ultima opera realizzata prima della partenza dall’Italia, esposto al pubblico fin dalla fine dello scorso anno su iniziativa del Comune di Milano e di Palazzo Marino.

L'alfiere del Barocco europeo

Un pittore cosmopolita e "italiano"

Una visione inconfondibile della silhouette femminile