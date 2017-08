Il Sentiero dell’Arca in Val Grande

Non manca molto alla primavera e quindi a temperature più miti che invitano a riprendere il trekking e a percorrere sentieri, anche i più impervi. Siamo in Piemonte, in Val Grande tra il Lago Maggiore e la Val d'Ossola e vicino alla Svizzera (Canton Ticino), dove dal 1992 è stato istituito il Parco Nazionale Val Grande, definito l'area wilderness più grande d'Europa.

Val Grande: silenzio e natura incontaminata

Sentiero dell'Arca: bellezza estrema ma non per tutti