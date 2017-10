Il treno letterario corre in Toscana tra letteratura e viaggio

Leggere mentre si viaggia in treno è bello e rilassante per molti, impossibile per altri. Pensare però che qualcuno racconti delle storie mentre si corre lungo i binari di un treno, di certo incuriosisce. Sta succedendo e succederà in Toscana grazie a un progetto di toscanalibri.it fino a fine maggio: si parte con il Treno letterario.

Il Treno letterario in Toscana: letteratura sui binari

Già al tempo degli Etruschi, la Val di Cecina costituiva la direttrice che dal mare conduceva ad una delle più potenti metropoli del tempo, Volterra. Il toponimo Cecina, di origine etrusca, è infatti legato al cognome di una potente gens etrusca di origine volterrana, i Cecina, conosciuti in epoca romana come Caecinae.

Si hanno tracce della dominazione romana del territorio dove sorge Cecina da quando un alto personaggio imperiale, il console Albino Cecina ordinò la costruzione di una villa, i cui resti sono tutt'oggi visitabili in località San Vincenzino.

Un viaggio dell’anima nei posti che hanno ispirato il grande scrittore alla stesura di “Tempi Memorabili” e rivivere le stesse emozioni che Fausto, il protagonista, ha vissuto in quell’estate memorabile in cui conosce Anna e con lei l’amore, sigillando Marina di Cecina come un luogo caro al suo cuore.