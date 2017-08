Il bagno della Regina

Nella zona lagunare, a lato della cosiddetta "tagliata etrusca", il canale romano che collega il lago di Burano col mare, si vede l'imboccatura del Bagno della Regina, una spaccatura naturale, adattata in seguito dall'uomo, dove un'ignota leggendaria sovrana avrebbe preso le sue bellezze e magari anche i suoi gioielli. Fermo restando che si tratta di un luogo altamente energetico, intriso di suggestioni misteriose, tutte le ipotesi rimangono aperte. Potrebbe trattarsi di un centro esoterico etrusco o di un tempio cabirico, dedicato a divinità minori delle caverne e del fuoco o, in alternativa di una grotta sacrificale, una porta d'accesso agli inferi, direttamente collegata con l'aldilà, se non addirittura di un passaggio per altre dimensioni. Dall'esterno, un cunicolo via via sempre più stretto conduce a una sala ellittica, sempre più interna e silenziosa, illuminata da una sorta di lucernaio naturale schermato dalle chiome degli alberi. Da questa, un secondo corridoio conduce a una seconda sala e da qui, attraverso un cunicolo strettissimo si raggiunge l'ultima, il cuore del santuario, dove alcuni massi, collocati esattamente al centro, fanno pensare ad arcaici altari. Non vi è, infatti, luogo più iniziatico, adatto ai culti della terra e alle attività oracolari di una grotta. Simbolo della gestazione e crescita dell'embrione nel corpo materno in attesa della nascita ma, contemporaneamente, anche dell'oscurità e della quiete che accoglie il corpo nella tomba, allude con forza al processo simbolico di morte e rinascita, pilastro di tutti i rituali di iniziazione e di passaggio. Morire a una condizione, a uno status per rinascere ad un altro, rivivendo emotivamente tutte le tappe della morte e della nascita, attraverso un sofferto percorso dal buio verso la luce. Laura Tuan