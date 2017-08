Il bambino musicale

Il termine bambino musicale è usato in Musicoterapia per indicare l'essere musicale formatosi in noi fin dai primi mesi della gestazione. Il primo degli organi di senso che si forma nel feto è l'orecchio, verso il 45° giorno, utilizzato per prendere contatto con il suo mondo, rappresentato inizialmente dall'ambiente intrauterino e, dopo il parto, dalla mamma. Nella nostra società, prevalentemente basata sull'immagine, l'udito viene spesso trascurato a vantaggio pressoché esclusivo dell'incremento del senso della vista. Dimentichiamo progressivamente come si ascolta. Releghiamo al nostro udito solo il compito di sentire, per lo più in modo passivo. L'ascolto è una prerogativa della mente più che del cervello. L'orecchio non riceve solo il suono, ma inviando lo stimolo uditivo direttamente al cervello, innesca un processo creativo del pensiero; i processi fisici e cognitivi dell?udito sono tutt?altro che passivi. La musica ha un potere evocativo, immaginativo, simbolico. Colpisce la sfera percettiva del nostro corpo in senso olistico, perché le frequenze dei suoni sono udibili anche attraverso l?apparato osseo e le parti molli dell?organismo, generando una vibrazione per simpatia?. Ma la musica colpisce anche la nostra mente evocando ricordi, immagini ed emozioni connesse. Più prendiamo contatto col nostro universo sonoro (il bambino musicale appunto) più abbiamo accesso ad una conoscenza profonda di noi stessi e della nostra sfera affettiva ed emotiva. Possiamo dire che la musica è il mezzo più preciso per conoscere a fondo noi stessi. Chi si ammala fisicamente e mentalmente non fa altro che interrompere un processo di comunicazione sia nei confronti del mondo esterno che con se stesso. Si pregiudicano i contatti e i normali rapporti con l?ambiente e pian piano l?individuo raggiunge un tale isolamento da divenire straniero a se stesso. La musica da sola non può essere usata al pari di un farmaco da somministrare per curare tali tipi di disagi come si cura un raffreddore o un mal di testa. Il terapista si pone in relazione con il paziente come un musicista si pone davanti ad uno spartito musicale e cerca di leggere, interpretare la musica inscritta nella sua persona. La musica può facilitare l?acquisizione e lo sviluppo della conoscenza di sé e degli altri, dà ?voce? alle emozioni inespresse per riconoscerle e imparare a gestirle. La musica usata come terapia è una possibilità che riguarda non solo disagi di tipo grave (come psicosi, nevrosi, fobie, e comunque sotto stretto controllo medico) ma anche chi volesse incominciare a comprendere qualcosa di più di ciò che accade attorno e dentro di sé, per ritrovare l?equilibrio armonico di cui parlavano i nostri antenati greci, il bambino musicale che è in lui. Giacomo Cassano (Musicista ? Musicoterapista) lavora presso ?Lo Spazio? di Limbiate (MI). Per info: [email protected]