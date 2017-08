Il bio “Gas” buono da mangiare

Di Gas in Italia ne esistono diversi. Ognuno di loro ha alle spalle una storia differente: per ambiente di provenienza del gruppo fondatore (centri sociali, associazioni dei consumatori, botteghe del commercio equo, un gruppo di amici...); per numero di partecipanti (esistono Gas costituiti da poche persone e altri da centinaia); per ripartizione delle mansioni all'interno del gruppo; per tempi e modi di consegna dei prodotti; e così via. Tutti i gruppi sono però accomunati da un'identica "filosofia di vita": quella che il mondo si può cambiare anche facendo la spesa. Entrare a far parte di un GAS è come iscriversi a una scuola di etica del consumo: solo alimenti biologici ed ecologici, acquistati tendenzialmente da piccoli produttori locali - in questo modo si riduce lo spreco energetico e l'inquinamento causato da inutili trasporti - che i partecipanti del gruppo conoscono personalmente; e poi prodotti del commercio equo e solidale acquistati dalle Botteghe, gli unici negozi "ammessi" dai GAS e, anzi, sostenuti proprio perché etici. I salari dignitosi, le condizioni di lavoro umane, il recupero delle tradizioni agricole locali orientate al biologico garantiti dal circuito del Commercio Equo, incarnano l'essenza del prodotto Gas per eccellenza: solidale, pulito e ben pagato. Ma come funziona un Gas? Anche qui esistono diversi stili: in linea di massima si può dire che i soci si dividono i compiti (ordini, ritiro delle merci, stoccaggio in magazzino o in casa di qualcuno...). Gli ordini possono essere settimanali (verdura), mensili o semestrali (prodotti confezionati o detersivi). I prodotti disponibili sono numerosi (pasta, riso, pane - molte volte fatto in casa - olio, passata di pomodoro, legumi, formaggi, carne e verdura, detersivi e cosmetici). Ei prezzi? Per il consumatore più bassi di quelli di negozi e GDO, e per i piccoli produttori bio più "equi" di quelli generalmente riconosciuti loro dai grandi distributori. Claudio Vigolo