Galline. Il biologico si colora di bianco

Le uova delle nostre vecchie galline erano caratterizzate da un guscio colorato di bianco, oggi difficile da recuperare perché la produzione di uova viene ottenuta con ceppi "sintetici", ottimi per sopravvivere in capannoni chiusi ma incapaci di vivere all'aperto. Per produzioni di qualità e per allevare gli animali in ambienti aperti rispettando le loro esigenze comportamentali è necessario scegliere razze idonee e capaci di sostenere i disagi legati al territorio, vario nella nostra penisola: per le aziende in pianura e in colline ricche di vegetazione le razze più adatte all'allevamento con metodo biologico sono la Livornese Argentata o Dorata, tipicamente italiane. Si tratta di galline molto produttive e vivaci, in grado di volare e sfuggire alla predazione; in ambienti collinari alti è consigliato l'allevamento di galline di razza Ancona (piumaggio nero picchiettato di bianco), molto resistenti e capaci di vivere in ambienti difficili; in ambienti particolarmente freddi, ad esempio in montagna, è consigliato invece allevare la gallina Padovana e la gallina di Polverara, entrambe caratterizzate dall'assenza della cresta (sostituita da un ciuffo di penne. Infine, nelle zone calde e siccitose è la razza Siciliana, caratterizzata da una cresta doppia, quella più adatto all'allevamento bio. Queste razze, tutte produttrici di uova a guscio bianco, sono state selezionate dall'uomo nei secoli, nei diversi ambienti della nostra penisola: il loro recupero non solo consente di mantenere vivo un importante patrimonio genetico, ma permette anche di ottenere produzioni di pregio, nel pieno rispetto delle esigenze biologiche degli animali. Maurizio Arduin