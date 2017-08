Il calore che rigenera e ossigena

Il termine Moxa deriva dal giapponese Moekusa o erba che brucia e si avvale, come strumento principale, dell'artemisia, una pianta medicinale che possiede una temperatura di combustione molto elevata, che produce molto calore, oltre che alcuni effetti terapeutici. Spesso utilizzata in sinergia con altre pratiche, quali agopuntura, shiatsu o digitopressione, la moxibustione rappresenta un importante metodo di prevenzione e cura, conosciuto e praticato da oltre duemila anni nella Cina. La stimolazione del punto avviene grazie all'azione vasodilatatrice del calore, che determina un aumento del flusso sanguigno, o iperematizzazione, nella zona trattata, con conseguente richiamo e stimolazione dell'energia (in medicina cinese si dice che il Ki, l' energia, circola insieme al sangue). Due sono i principali modi di praticarla: la moxibustione diretta, o per contatto, e la moxibustione indiretta, che prevede l'interposizione, fra la pelle e l'erba, di altre sostanze come zenzero, sale o aglio. Nella forma indiretta, quando ci si avvale degli speciali 'sigari' contenenti lana pressata e carbone, la moxibustione può essere praticata anche dallo stesso paziente il quale, accuratamente istruito dal terapista, può così perseverare anche da solo nella sua cura. In questo caso il sigaro, una volta acceso, viene solamente avvicinato al punto da trattare, per cui non esiste contatto diretto con la parte ardente. Oltre che una corretta esecuzione, è particolarmente importante la scelta dei punti e, prima ancora, l'opportunità di eseguire il trattamento, in quanto la moxa non è sempre indicata per tutte le patologie. Rafforza il metabolismo, stimola il sistema immunitario, promuove la rigenerazione dei tessuti; la moxa è adatta a numerose situazioni patologiche, dall'insonnia ai disturbi intestinali, digestivi, urinari, ma è indicata in particolare nella patologie da "freddo" o di debilitazione, come atto terapeutico vero e proprio e come prevenzione. Ne è conosciuta l'applicazione, entro la 34° settimana di gravidanza, nel caso di presentazione anomala del feto. Loredana Filippi