Il cane, i suoi bisogni e l’ambiente domestico

Se è un cucciolo tra i 2 e 3 mesi d'età è un comportamento ahimè, dal punto di vista canino, "normale". Nel senso che, considerati i suoi "tempi digestivi accelerati", molto difficilmente riusciremo a far coincidere i suoi bisogni con quelle uscite all'esterno che la nostra routine di lavoro e famigliare ci permettono. Un aiuto ci viene dal suo bagaglio genetico. Infatti ogni cane ha innata la necessità di tener pulito la sua dimora e di servirsi anche dei suoi bisognini per la sua vita di relazione. Insomma lui vorrebbe "anche" fare tutto fuori casa, ma non sempre riesce ad aspettare abbastanza. Sarà utile allora imparare a giocare d'anticipo, cioè osservare bene quali sono i momenti in cui comincia a eseguire i comportamenti tipici che precedono il "patatrack". Cioè ruotare in tondo e annusare il pavimento, in questo istante bisognerebbe distrarlo al "brucio"e portarlo immediatamente all'esterno (o nel luogo che abbiamo deputato allo scopo) e lasciarlo libero (o al massimo con un guinzaglio estensibile) avendo l'accortezza di premiarlo immediatamente dopo che ha evacuato, servendosi di parole molto gentili e carezze o di un bocconcino particolarmente appetitoso. Molto utile è anche l'organizzazione degli orari di alimentazione per far sì che il momento dell'evacuazione coincida con le uscite. A questo proposito serve segnalare che il cibo secco (le crocchette) favoriscono un cadenzamento abbastanza prevedibile delle evacuazioni. Inoltre è indicato farlo uscire subito dopo i momenti di intensa attività di gioco e dopo sonnellini di almeno 30 minuti. E se nonostante queste precauzioni il "patatrack" succede lo stesso? Primo: non punirlo a cosa avvenuta, si rischia solo di far sì che, anche all'esterno fin che noi siamo nelle vicinanze, lui si guarderà bene di rifare ciò per cui è stato punito, salvo poi farlo in casa dove molto facilmente riesce a nascondersi sotto qualche mobile. Secondo: non pulire in sua presenza, ma chiuderlo in un'altra stanza, poi pulire senza usare prodotti a base di cloro e dopo spruzzare sul posto dell'aceto o dell'alcool denaturato che, almeno per un po' di tempo, possono funzionare da deterrenti olfattivi. Claudio Ottavio Medico Veterinario