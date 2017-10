Il Castello di Vezio e le sorgenti del Fiumelatte

La località di partenza è Varenna (LC) raggiungibile da Milano con un treno regionale per Tirano. Lasciata alle spalle la stazione ferroviaria recati a sinistra, dove una scala ti porterà sulla strada sottostante. Percorrila, tenendo il torrente alla tua sinistra, fino al ponte dove proseguirai nuovamente a sinistra. Subito dopo imbocca la strada in salita seguendo le indicazioni per la "Capanna Monza". Al bivio tieni la sinistra e prosegui senza mai abbandonare la strada principale. Dopo circa 30 minuti sarai arrivato al Castello di Vezio. Il Castello fu costruito in epoca romana allo scopo di controllare dall'alto il commercio con la cittadina di Bellano e la vicinissima Valle dell'Esino. Ti consigliamo di visitarne i sotterranei e la torre, dalla quale si gode un bellissimo panorama del lago di Como. Terminata la visita esci dalle mura del castello e giunto di fronte alla chiesa di Vezio svolta a destra e subito dopo nuovamente a destra seguendo le indicazioni per il "Sentiero degli Alpini". Ti troverai su un sentiero leggermente in discesa che in 20 minuti ti porterà fino al cimitero di Varenna, dove sulla sinistra troverai un'indicazione per la sorgente del Fiumelatte, chiamato così perché scorrendo su una forte pendenza, le sue acque diventano spumeggianti e bianche come il latte. Segui questa indicazione e in circa 15 minuti sarai arrivato alla meta. Il fiume è intermittente come un torrente, compare rapidamente nella seconda metà di Marzo e scompare quasi d'improvviso dopo circa sei mesi, in Ottobre. Dopo aver goduto dello spettacolo offerto dalle acque del fiume ritorna sul sentiero principale e prendi la direzione del sentiero che scende. In 10 minuti sarai in paese, in prossimità del lago, con la stazione ferroviaria facilmente accessibile alla tua sinistra. Il trekking è di circa 1h e 15', terminato il quale ti consigliamo di visitare la cittadina di Varenna, soprattutto per la caratteristica passeggiata in riva al lago con passerelle in legno. Per informazioni: Ufficio Turistico di Varenna, tel: 0341 830367.