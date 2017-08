Il cavallo: lo sport dell’anima

L'equitazione è l'unico sport in cui l'uomo interagisce intimamente con un soggetto vivente che reagisce con coscienza e intelligenza agli stimoli cui è sottoposto. Il cavallo non è uno strumento immobile e muto di cui essere fruitori passivi, ma è un soggetto vivente capace di trasmetterci le sue sensazioni e i suoi sentimenti e sensibile al punto di capire i nostri stati d'animo verso di lui. Andando a cavallo il nostro essere entra in simbiosi con l'animale non solo attraverso la corporeità statica, ma anche attraverso il temperamento e la dinamica del ritmo e del movimento. Proprio questa particolare interazione fa sì che i due corpi si fondano e che due fisicità diventino una sola. Chi va a cavallo sa bene che in alcuni momenti la sua vita è completamente affidata al suo compagno. E non solo in situazioni limite come alcune competizioni, ma anche in una semplice passeggiata capita spesso di chiedere al cavallo un impegno importante e determinante. Proprio per questo quando si va a cavallo è difficile pensare ad altro, ci si immerge completamente nel suo mondo, abbandonati e presi dal ritmo del suo movimento. La sensazione che si prova è quasi di estraneità dal proprio essere tant'è che quando si scende da cavallo, si ritorna "con i piedi per terra" e il distacco risulta particolarmente critico. L'equitazione è una malattia cronica perché ci si deve curare in continuazione. L'appassionato di cavalli sente il bisogno del contatto con l'animale fino a diventarne dipendente. Il rapporto uomo-cavallo non è univoco, ma è un continuo dare-avere. Forse è proprio per questo che l'uomo ne sente il bisogno e cerca di appagare questo desiderio non solo fisico, come la maggioranza degli sport, ma soprattutto spirituale. Alessandro Pellegrini Rivista "Il Mio Cavallo"