Il check-up con i fiori di Bach

In questo testo innovativo, raccolto sotto forma di mazzo di carte, facilmente consultabili, l'autrice concentra venticinque anni di ricerca e di pratica condotte nel rinomato Istituto per i fiori di Bach di Amburgo. Ci sono due domande fondamentali che si possono porre prima della consultazione: A che punto sono? Quale direzione devo prendere? Le schede saranno in grado di dare una risposta a questi e a numerosi altri quesiti proponendo il rimedio più adatto e suggerendo la miscela necessaria. Non solo, ma grazie alla lettura della scheda sarà possibile affrontare più serenamente un colloquio con un esperto per la scelta dei fiori più adatti. Milioni di persone nel mondo sanno ormai che si può raggiungere l'equilibrio spirituale grazie ai fiori di Bach, ma che è importante, prima di tutto, comprendere i meccanismi che determinano le situazioni di crisi psicologica. L'utilizzo delle carte contenute in questo "libro mazzo" composto da 40 carte dei fiori di Bach e da alcune schede introduttive, facilita tale processo in maniera rapida e lineare, aiutando il lettore a individuare la propria condizione emotiva e i possibili rimedi.