Le zanzare si trovano soprattutto nelle zone dove vi è la presenza di acqua, come stagni e laghetti. Sono molto diffuse soprattutto nella pianura padana e nelle zone costiere.

L’accoppiamento delle zanzare

Ecco come nascono le zanzare

Da uovo ad adulto, quanto dura il ciclo delle zanzare

Nursery per zanzare

La vita media delle zanzare, maschi e femmine

Solamente le femmine delle zanzare, dopo l'accoppiamento, hanno la necessità di pungere animali, tra cui l'uomo, per effettuare un pasto di sangue. Questo alimento, estremamente nutritivo è indispensabile per consentire la, che le specie più comuni depongono in sacche galleggianti di 300 - 400 unità, sulla superficie dell'acqua.In pochi giorni dall'uovo schiudono le, che vivono e si accrescono in acqua, filtrando le particelle in sospensione, per 4-8 giorni, trascorsi i quali si trasformano in pupe: gli ultimi stadi acquatici. Le pupe dopo breve tempo (2-4 giorni) sfarfallano quindi in adulti.Ci vogliono circaper il passaggio da uovo ad adulto, ma la durata di questo processo è condizionata dalla temperatura e dall'umidità. Normalmente l'arco di un mese basta ad una zanzara per generarne molte altre che saranno prevalentemente femmine. Una volta adulta una zanzara può anche seguire una dieta vegetariana (liquidi zuccherini di origine vegetale), ma le serve almeno un pasto di sangue per deporre a sua volta le uova. E, siccome la prosecuzione della specie è un istinto fortissimo, la zanzara lo seguirà al più presto e probabilmente non se ne accontenterà di uno solo, deponendo più volte le uova nel corso della stagione calda.È quindi facile comprendere come, anche, durante la primavera e l'estate, possano trasformarsi in importanti focolai di sviluppo per le zanzare.Lanelle differenti specie di zanzare varia da un paio di settimane ad alcuni mesi durante la stagione calda. Nelle specie più comuni, soprattutto negli ambienti urbani, come Culex pipiens, alla fine dell'estate i maschi muoiono, mentre le femmine si introducono in luoghi riparati e all'interno degli edifici. In questi luoghi restano per tutto l'inverno in attesa della successiva primavera, per un nuovo pasto di sangue e una nuova, numerosa, deposizione di uova. Altre specie di zanzare, come le Aedes caspius, si sviluppano più tipicamente in aree umide delle zone rurali, ma compiendo notevoli spostamenti in volo possono colonizzare fastidiosamente anche gli ambienti urbani.