Il cinema come non l’avete mai sentito (su LifeGate Radio)

E' proprio dallo Spazio Samsung all'Auditorium Parco della Musica di Roma che Nicola Roumeliotis e Johnny Palomba ci accompagnano in diretta alla scoperta del festival con curiosità, interviste e le colonne sonore dei film in concorso. Nicola Roumeliotis è una delle voci del programma radiofonico Gate Roma in onda dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 19:00. E proprio per l'occasione l'appuntamento quotidiano slitta di un'ora, alle ore 18:00, su LifeGate Radio. Ad affiancarlo Johnny Palomba, "il critico cinematografico senza volto" di Fandango Web Radio che grazie alle sue "recinzioni" (le recensioni in romanesco) e alle apparizioni tv a 'Parla con me' di Serena Dandini è diventato uno dei critici più cult degli ultimi tempi. L'appuntamento sulle frequenze di LifeGate Radio è per giovedì 28 ottobre, in diretta alle ore 17:00 per la prima puntata di RadioCineForum. Su LifeGate Radio, il cinema come non l'avete mai sentito.