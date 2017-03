Il compost di foglie

Con l'arrivo dell'autunno, orti e giardini vengono ricoperti da un manto di foglie cadute da alberi e arbusti. In genere, il loro destino è quello di finire nel cassonetto dei rifiuti o di essere bruciate; mentre potrebbero essere trasformate in prezioso humus. Anche perché le foglie degli alberi (conifere escluse), grazie al rapporto ottimale tra carbonio e azoto, costituiscono un materiale particolarmente adatto per la preparazione del cumulo di compostaggio. Per ottenere buoni risultati è però necessario seguire alcuni accorgimenti poiché le foglie hanno tempi di degradazione e composizione molto differenti. In particolare, le foglie di faggio si degradano molto velocemente e apportano al compost soprattutto calcio; quelle di noce e di quercia richiedono tempi più lunghi e danno luogo a un terriccio più acido. A rapida degradazione sono anche le foglie di olmo, betulla e acero e in generale quelle degli alberi da frutto. Buona norma è comunque quella di utilizzare per il cumulo foglie di specie differenti in maniera da avere un compost più equilibrato. Per stimolare il processo di trasformazione è inoltre consigliabile aggiungere le foglie quando sono ben bagnate; in caso contrario risulta difficoltoso inumidirle poiché l'acqua tenta a ruscellare sulla loro superficie. Un altro accorgimento consiste nell'aggiungere ramaglie triturate per facilitare l'aerazione della massa durante il compostaggio. Un altro fattore necessario per la buona riuscita del compost è rappresentato da un elevato contenuto di sostanza organica, la cui presenza nel cumulo non deve essere inferiore al 40-50%. In pratica, due terzi delle sostanze utilizzate per allestire il compost devono essere d'origine organica, il resto potrà invece essere costituito da terriccio. Mimmo Tringale