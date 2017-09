Il consiglio del mese di maggio

La bella stagione è alle porte. Come fare a prendere la prima tintarella in modo uniforme e senza stress per la pelle? Un passo importante è la preparazione dell'epidermide. Conviene liberarla da un cumulo eccessivo di strato corneo, costituito da "cellule morte", ma al tempo stesso non bisogna aggredirla con sistemi troppo energici. Lo strato corneo, infatti, è un'importante barriera di protezione. Per fortuna esiste un rimedio naturale e molto economico che è proprio amico della pelle: il sale marino integrale. Avrete certamente notato che i bagni in mare rendono la cute morbida e vellutata. Il merito è tutto del sale che ha un effetto blandamente levigante e al tempo stesso ammorbidente. Potete giocare d'anticipo e fare addirittura un delicato "peeling" sulla pelle di tutto il corpo, con frizioni di sale. E' preferibile utilizzare sale marino integrale, ricco di tutti i minerali e oligoelementi presenti nella fonte originaria. Ecco come procedere: Bagnate un poco la pelle di tutto il corpo. Versate circa quattro cucchiai di sale marino integrale fine in un piatto fondo e aggiungete due cucchiai d'acqua. Mescolate e prendetene un pizzico per volta sul palmo delle mani. Strofinate la pelle con questo impasto di sale leggermente umido. Iniziate dalle estremità e frizionate in direzione del cuore. L'intensità della frizione dipende dal gusto personale. Alla fine dell'operazione fate una doccia tiepida oppure immergetevi nella vasca da bagno. La pelle rimarrà rosea e morbida. Potete ripetere la frizione una volta alla settimana. Variante: al sale potete aggiungere due o tre gocce d'olio essenziale, per esempio rosmarino per dare una sferzata d'energia, lavanda per favorire un sonno rilassante, arancio o ginepro per combattere la cellulite. Gudrun Dalla Via