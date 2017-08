Il consiglio di agosto: il sole nei capelli

Agosto. Prima di partire per le vacanze è bene far tagliare i capelli per eliminare tutte le punte doppie o fragili. Un taglio pratico riduce anche la necessità di usare fon o bigodini e lo stress per i capelli connesso al loro uso. Meglio della tinta sono i colpi di sole. Ne bastano pochi e di appena qualche tonalità più chiara rispetto alla base; ci penserà il sole a schiarirli ulteriormente ma con minore danno. Soprattutto al mare e in montagna conviene usare dei prodotti specifici per proteggere i capelli: "oli secchi", cere, schiume o gel che possono contenere proteine, antiossidanti, siliconi e ovviamente filtri UV. Da applicare tutte le mattine e dopo ogni immersione in piscina o nel mare. L'effetto estetico è gradevole e i capelli sono facili da pettinare. Attenzione: i prodotti contenenti filtri UV vanno eliminati ogni sera con uno shampoo. Anche l'acqua salata tende ad indebolire i capelli, soprattutto quelli tinti o decolorati, perché li "gonfia" come fossero spugne. Pertanto al mare è sempre utile un blando lavaggio serale, seguito sempre da abbondante balsamo, utilizzabile anche come impacco pre-shampoo: distribuirne una dose generosa su tutta la capigliatura e lasciar agire per 10-15 minuti. In estate, più che in altre stagioni, i capelli bagnati -specie se lunghi- devono essere trattati con particolare riguardo per non spezzarli o indebolirli. Evitate, inoltre, di frizionare o spazzolare con vigore o di tirarli, perché i capelli bagnati sono più elastici e fragili. Un semplice copricapo sarà un'ottima protezione per i capelli e per il cuoio capelluto. Sceglietelo con la visiera o il bordo largo per proteggere anche la pelle del viso. Gudrun Dalla Via