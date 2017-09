Da Chernobyl a Fukushima, l’orrore continua

Lottare contro le radiazioni

Moderni samurai

Il 26 aprile 1986 scoppia la centrale nucleare di Chernobyl in Ucraina, l'11 marzo 2011 si verifica il terribile incidente alla centrale di Fukushima in Giappone. Disastri con un livello di gravità 7, il più alto nella scala internazionale.Sono passati 25 anni tra i due episodi, ma riaffiorano i ricordi e lo stesso orrore. Le conseguenze di contaminazione di quest'ultima catastrofe si vedranno nel tempo, come a Chernobyl. Secondo Greenpeace i casi diin Ucraina sono stati 270.000 di cui 93.000 letali.Ma il primo pensiero va aiche, nel tentativo di limitare i danni, in poche settimane morirono in prima linea contaminati dalle radiazioni. Come allora, oggi, altri lottano contro un nemico invisibile che non lascerà loro scampo. Persone consapevoli del pericolo ma determinate a provare ad ogni costo a vincere questa battaglia.Eroi pronti a regalare al mondo l'atto più generoso: affrontare disagi futuri e sofferenze fisiche, addirittura. Una scelta di grande coraggio che si rafforza nella consapevolezza di avere un ruolo determinante per la salvezza di tutti. Ma il nostro è un barbarico mondo indifferente, poco disposto a riflettere su questi nobili sacrifici. Questi uomini sono esempio di amore, eroi silenziosi, samurai di questo tempo. Colleghiamo il nostro cuore e dedichiamo a loro pensieri e sentimenti, i più autentici e profondi. Per non dimenticare, per riflettere, per non ripetere.