Il coro delle lamentele, canta che ti passa

...Se volete protestare per il costo dei cinema o più semplicemente, se desiderate far conoscere i vostri stati d'animo esistenziali, lamentarvi di qualcosa o di qualcuno, da oggi potete farlo in musica costituendo un coro ed esibendovi nei luoghi pubblici della vostra città. Proprio così, un coro per lamentarsi. E' una trovata decisamente originale. Stravagante ma non troppo. Ironica, sicuramente. Interessante, quanto basta per stuzzicare la curiosità. Forse utile socialmente, ma è presto per dirlo. Stiamo parlando del Coro delle Lamentele, una nuova iniziativa artistica e culturale a livello internazionale promossa in Italia dall'Associazione culturale Start. L'idea è nata in una fredda giornata finlandese. Passeggiando per le strade di Helsinki, gli artisti Tellervo Kalleinen e Oliver Kochta-Kalleinen si sono chiesti come poter trasformare l'enorme energia che gli esseri umani infondono nelle loro lamentele, in qualcosa di creativo. Alla fine, partendo dalla considerazione che gli abitanti di tutte le città del mondo amano lamentarsi della propria città e della vita in generale, i due artisti hanno pensato di tradurre questo fenomeno universale in un'iniziativa divertente e coinvolgente, la prima delle quali è stata tenuta a battesimo a Birmingham dove si è esibito il primo Coro delle Lamentele composto da cittadini volenterosi i quali, con l'aiuto di un compositore, hanno creato una canzone delle loro lamentele esibendosi in Coro nelle piazze e in altri luoghi pubblici della città. Il progetto ha trovato così tante adesioni che si sta allargando a macchia d'olio. Si moltiplicano i Cori delle Lamentele che vanno formandosi in molte città del mondo. Fino ad oggi hanno partecipato all'iniziativa 14 città fra cui Amburgo, Helsinki, Gerusalemme, Melbourne, San Pietroburgo, Budapest, Chicago. Molto presto anche Firenze, prima città italiana ad aderire all'iniziativa, avrà il suo Coro delle Lamentele. Maurizio Torretti