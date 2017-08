Il corpo sottile

Il corpo sottile è costituito da linee di energia (Nadi) con funzioni di collegamento e trasporto, paragonabili a arterie, vene, nervi, e da particolari centri (Chakra), che hanno il compito e la funzione di accumulare e "trasformare" l'energia universale dotandola di particolari caratteristiche vibratorie. A questo punto può essere d'aiuto un esempio: ogni cellulare è dotato di un apposito trasformatore che permette di utilizzare l'energia che arriva adattandola alla tecnologia dell'apparecchio. Senza trasformatore il vostro cellulare è inutilizzabile perché non è possibile ricaricarlo, in più è anche necessario che ci sia dentro una pila per accumulare l'energia. I Chakra hanno funzione tanto di trasformatori che di pila.. il paragone è corretto anche se sicuramente riduttivo. Noi viviamo immersi in un universo di Prana, l'energia universale che è anche la madre di tutte le energie: termica, elettrica, cinetica etc.. Noi stessi siamo fatti di Prana condensato in materia sempre in diretta relazione con quest'energia primaria che però richiede di essere trasformata ed accumulata per rispondere alle funzioni e alle esigenze diverse del nostro corpo. Questo vale per qualsisasi organismo vivente; un organismo elementare ha solo poche funzioni, sopravvivenza e riproduzione, ma più si fa complesso più l'energia richiede di essere modificata secondo logiche sempre più raffinate, quindi più aumenterà il numero dei Chakra e quello delle Nadi che hanno il compito di mantenere il collegamento nelle varie parti dell'organismo. Questa potenzialità è espressa dalla struttura sottile dei 7 Chakra evolutivi che si snodano dalla sommità del capo sino alla base della colonna vertebrale e che hanno relazione con le funzioni superiori della mente e la ghiandola epifisi, con il cervello e la ghiandola ipofisi, con il plesso laringeo e la tiroide, il plesso cardiaco e il timo, il plesso solare e le strutture ormonali del pancreas, con il plesso sacrale e le gonadi, con il plesso coccigeo e le ghiandole surrenali. Quale struttura intermedia tra corpo e mente il sistema dei 7 Chakra rappresenta una postazione privilegiata per comprendere e purificare le relazioni tra psiche e materia, che sono indissolubilmente unite. Espressione perfetta tanto del naturale che del sovrasensibile permette di interpretare il senso evolutivo degli avvenimenti dandoci la possibilità di adeguare al meglio il nostro comportamento. Maurizio Morelli