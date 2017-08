Tibet al cinema

A partire dal 1989, la situazione del Tibet comincia a esser conosciuta meglio da tutti. Interessante vedere oggi come il Tibet percorra il nostro cinema, la nostra musica, il nostro immaginario collettivo. Il cinema. Di film sul Tibet e sul Dalai Lama, ce n'è una bella serie. Molti documentari, citiamo solo… uno del 1993, di Mickey Lemle, Compassion in Exile, e il doloroso Tibet: Cry of the Snow Lion (2002, di Tom Piozet), sull'oppressione e la resistenza - e quella che forse ad oggi è la storia meglio raccontata e meglio montata sul Dalai Lama, Rick Ray, 2006, 10 Questions for the Dalai Lama, un'onda di immagini di viaggio tra India e Tibet e rarissimi footage d'archivio, che ridà un intimo e dettagliato ritratto del "semplice monaco" che tutto ha vissuto, tranne che una vita semplice… Khashyar Darvich firma il docu-film del 2007 Dalai Lama Renaissance, con la voce narrante di Harrison Ford a raccontare il dramma del Tibet. In Dai molti nomi di Paola Fouce, emozionante, anzi, come l'hanno definito, "illuminante, fa aprire gli occhi, affascinante", pur essendo un documentario sulle molte religioni, emerge lui, come protagonista. - Del 1997 è Kundun, opera di Martin Scorsese. Film insolito per il grande cineasta - la vita del Dalai Lama in un affresco che nessuno si sarebbe sognato di raccontare, fatto solo come un grande maestro può fare (una scena fra tutte: l'incontro con Mao). Grandioso. - L'atmosfera del Tibet ce la fa invece vivere realisticamente 7 anni in Tibet di Jean-Jacques Annaud, con Brad Pitt che tocca con mano l'essenza e la pratica della filosofia buddista. - Per maggio 2008 è prevista l'uscita del film Buddha, una biografia dell'illuminato, basata su un libro di Thich Nhat Hanh. Su questo film, il Dalai Lama ha steso un augurio di fortuna, e - soprattutto - s'è rimboccato le maniche collaborando alla revisione della sceneggiatura. La musica. Mark Isham, Philip Glass, Peter Gabriel, con i loro suoni esplorano le dimensioni perdute del Tibet. Uno per firmare il video della Windham Hill; uno la colonna sonora di Kundun, di Martin Scorsese. Uno recuperando con la Real World i canti dei monaci. Un concerto con Tom Waits e Philip Glass è stato promosso da Richard Gere con il progetto Healing The Divide (guarire le divisioni), un tributo alla causa del Dalai Lama - nel CD c'è anche la sua voce, il suo saluto augurale. Le campagne mondiali. Nascono in tutto il mondo gruppi di supporto alla causa del Tibet e istituti; ricordiamo solo per l'Italia l'Associazione Italia-Tibet, il Ghe Pel Ling di Milano, l'Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia, in Toscana. Il Dalai Lama continua a incontrare rappresentanti dei governi, dei parlamenti e delle istituzioni mondiali. Ogni tanto i governi rifiutano di prender posizione. Forse cedono alle minacce o ai ricatti del governo cinese, nel timore di perdere quell'immenso mercato, di importazioni ed esportazioni. Però, pronunce di condanna della Cina da parte di singoli governi, del Parlamento Europeo, delle Nazioni Unite, ci sono state. Oggi conosciamo la causa tibetana grazie anche alle campagne di Amnesty International sia per la liberazione del piccolo Panchen Lama, sia contro le violazioni dei diritti umani, civili e religiosi in Cina.