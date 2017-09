il Dalai Lama in Italia

Il Dalai Lama, guida spirituale del buddismo tibetano, una volta ha detto: "la mia religione è la gentilezza". In verità, se noi tutti adottassimo tale insegnamento e riuscissimo a realizzarlo nel pensiero e nella pratica quotidiana, potremmo intraprendere un viaggio interiore capace di farci ritrovare un rapporto risanante con noi stessi e con gli altri. Nella tradizione buddista questa condizione si raggiunge con la meditazione di consapevolezza, mediante la quale è possibile recuperare la sensazione di un profondo benessere che ci fa sentire parte integrante del tutto, oltre che a sperimentare la "conoscenza superiore". Ma la meditazione non basta, come ci ricorda il Dalai Lama, se non è accompagnata dalla pratica della gentilezza amorevole - cioè il riconoscimento, l'esercizio e la contemplazione della bontà - che ana ogni separazione fra il sé, l?umanità e gli eventi. Ed è proprio questa "La via della pace interiore" di cui egli parla: rivoluzionare il mondo partendo dalla propria vita. Una rivoluzione che deve abbandonare il separativismo e lasciare il posto ad atteggiamenti di inclusività, a giusti rapporti e alla buona volontà tra gli uomini e le nazioni. E a favorire la pace sulla terra, costruire la volontà di amare e la volontà di servire il bene comune, azioni che riflettono dunque il principio della cooperazione che è l'antitesi dell'egocentrismo competitivo. "Al tema della pace interiore come della pace fra i popoli il Dalai Lama ha dedicato finora tutto il suo impegno - sottolinea il Ven. Lama Thamthog Rinpoche, direttore spirituale del Ghe Pel Ling - lo dimostra il premio Nobel per la Pace ricevuto nel 1989 e la Gold Medal che gli ha attribuito il Congresso americano. Sempre il Dalai Lama ha sottolineato come le azioni del singolo individuo si riflettano sugli altri e sul mondo che ci circonda proprio perché siamo interdipendenti". Su questo concetto il Dalai Lama, ribattezzato amorevolmente Tenzin Gyatso, ovvero "Oceano di saggezza", ha sviluppato la sua filosofia di pace sulla base di un grande rispetto per gli esseri viventi e sull'idea di responsabilità personale che abbraccia ogni forma di vita. La sua è una profonda visione di giustizia per tutta l?umanità alla quale si è dedicato interamente, fin dalla sua investitura avvenuta nel 1940, con indomita forza morale e spirituale, con coraggio e sacrifici, incoraggiando la realizzazione del potenziale umano, adoperandosi per la soluzione dei conflitti internazionali, per la questione dei diritti umani (ha ottenuto il sostegno del mondo occidentale per la sua battaglia in nome dell?autodeterminazione del popolo tibetano), e in quella, a carattere globale, dei problemi connessi alla noncuranza verso il delicato equilibrio naturale che mette a repentaglio l'intero sistema ecologico planetario. L'unico rimedio a questa tendenza distruttiva è un comportamento responsabile, riconoscere che l'esistente è interrelato, che tutto dipende da tutto, e che l'essere umano non è più separato dal mondo naturale ma è parte di esso e con esso interagisce in una condizione di empatia. "A causa di questa interdipendenza - conclude il lama Thamthog Rinpoche - dobbiamo ricordare anche che le nostre azioni si riflettono sull'ambiente in cui viviamo. Appare evidente la necessità di riconoscere la dimensione universale delle nostre azioni e, basandoci su questa consapevolezza, iniziare a moderarci. Il mondo naturale è la nostra casa, il luogo in cui viviamo. Averne cura è nel nostro interesse, si tratta di semplice buon senso. Il potere tecnologico e scientifico sono cresciuti a un punto tale da minacciare la natura. I problemi causati dalla nostra negligenza verso l'ambiente ci ricordano con forza che tutti noi possiamo dare un contributo". "E', dunque, venuto il momento per tutti di cominciare seriamente a pensare di cambiare i nostri comportamenti - conclude Lama Rinpoche, richiamando tra l'altro i termini della partnership con LifeGate - Sono queste le motivazioni che ci fanno aderire al progetto Impatto Zero. Dal riconoscimento della propria innegabile relazione con ogni altra forma di vita sul pianeta, germoglia la comprensione della responsabilità personale di vivere come cittadino planetario e di trasformare i propri atteggiamenti di conseguenza. L'accettazione della responsabilità personale nei piccoli e grandi problemi, proposta dal Dalai Lama, propone un esempio contagioso ed irresistibile. Maurizio Torretti