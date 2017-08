Lo possiamo chiamare design ecologico?

La categoria design ecologico è nata pochi anni fa e comprende una serie molto ampia di oggetti diversi tra loro. I presupposti per questa filosofia progettuale sono in linea di massima gli stessi che animavano i designer prima dell'avvento della società dell'usa e getta. Allora artigiano e progettista erano in genere una sola figura. La realizzazione degli oggetti era allora legata all'idea di raggiungere la massima durevolezza e comodità d'uso, di usare in maniera economica materiali generalmente naturali e creare forme che derivavano dalla natura del materiale stesso o dalla realtà del luogo. Reinterpretando questi punti chiave, spesso in maniera originale, il design ecologico del duemila si oppone al processo di globalizzazione corrente. La durata del prodotto è un elemento chiave nel design ecologico, perché si evita la produzione di rifiuti e il consumo di nuove materie prime. I manufatti ecologici vengono realizzati riciclando i materiali oppure riusando i singoli componenti di oggetti scartati, dove questi risultano smontabili. Con i componenti tolti dal loro contesto è possibile disegnare prodotti nuovi. Risultano così completamente riutilizzabili anche quei manufatti che finora non si era riusciti a definire "riciclabili". Una facile "scomponibilità" corrisponde spesso a linee di prodotti dai prezzi contenuti perché montabili con facilità dagli utenti stessi. E coinvolgendo quest'ultimo nella costruzione del suo nuovo mobile o attrezzo, si ottiene in certi casi un valore aggiunto di tipo "affettivo". L'espressività formale è un altro aspetto interessante di molti manufatti creati da progettisti ecologici. Per esempio i prodotti fatti con materiali di scarto delle lavorazioni industriali più comuni diventano spesso un caleidoscopio di forme fantasiose e completamente nuove. Il design ecologico non recupera soltanto i valori tipici delle produzioni artigianali e semi-artigianali, ma spesso cerca di coniugarli ad alcune interessanti innovazioni tecnologiche e scientifiche. Ad esempio, l'uso di macchine sofisticate può ridurre di molto la quantità degli scarti in fase di produzione. Oppure proggettando con i principi dell'ergonomia si ottiene la massima comodità d'uso. Quest'ultima è una nuova scienza applicata al design che si occupa dello studio delle esigenze funzionali e delle caratteristiche fisiologiche degli esseri umani. Dai nuovi processi creativi e produttivi, caratteristici del design ecologico, nascono forme nuove ed interessanti che in certi casi presentano anche prezzi competitivi rispetto a quelli ordinari (soprattutto se li si rapporta alla durata nel tempo). Ci si auspica che i nuovi designer si ispirino sempre di più a questo tipo di filosofia creativa, in quanto la larga diffusione di oggetti di questo genere può contribuire ad educare gli acquirenti /consumatori sul valore e sul significato del pensiero e del modo di vivere ecologico. Beatrice Spirandelli