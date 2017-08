Il dharma di una regina buddista

Si tratta di un sutra della scuola buddhista del Mahayana o Grande veicolo, compilato molto probabilmente nel III-IV secolo d.C. e dunque contemporaneo alla fioritura del centro buddhista di Nagarjunakonda, o a questo di poco posteriore. Nel Ruggito di leone della regina Shrimala il ruolo di protagonista è svolto, non come solitamente avviene in questa tipologia di testi da un bodhisattva (essere d'illuminazione) o da un bhiksu (monaco), ma dalla regina Shrimala appunto, la figlia del re Prasenajit del Kosala e della regina Mallika, una figura di donna profondamente devota alla dottrina del Buddha e dotata di qualità d'eccezione. È dal Buddha miracolosamente apparso di fronte a lei che la regina Shrimala riceve la profezia circa la sua futura realizzazione: per incalcolabili eoni essa sperimenterà una perfetta sovranità fra uomini e dei, e dopo ventimila eoni diventerà un Buddha con il nome di Samantaprabha, 'Radianza universale'. Nella Terra di Buddha in cui rinascerà - di cui non si dice il nome - non vi saranno destini infelici: gli esseri che qui abiteranno seguiranno tutti le dieci azioni virtuose e, senza mai sperimentare malattia, vecchiaia o altre condizioni di sofferenza, godranno di ogni sorta di delizia. In seguito alla predizione ricevuta, la regina Shrimala pronuncia di fronte al Buddha dieci grandi voti di carattere etico. Particolarmente interessanti dal punto di vista storico risultano il sesto e l'ottavo grande voto. La sollecitudine che la regina Shrimala mostra infatti in ambito sociale, promettendo di alleviare le sofferenze dei poveri e degli oppressi, sembra quasi l'eco letteraria della solerte attività sociale che Camtisiri, la storica principessa degli Iksvaku, svolse a Nagarjunakonda, prendendosi cura dei più poveri e tormentati da un lato, e promuovendo un'intensa attività di edilizia religiosa a favore del buddhismo dall'altro. Carla Gianotti