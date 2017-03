Digiuno terapeutico, depurativo e religioso. Scopri perché fa bene e come digiunare

Per alcuni il digiuno era una simbolica rinuncia a qualcosa, per altri un'osservanza scrupolosa di regole alimentari ma raramente il digiuno per il mondo occidentale ha avuto il significato che ha oggi. Nonostante sia una tradizione millenaria non solo religiosa il digiuno oggi è diventato l'argomento del giorno. Il digiuno, infatti, da atto religioso individuale è diventato un atto pubblico e politico di solidarietà interreligiosa, una preghiera anche laica per la pace nel mondo.

Digiuno terapeutico

purificare il corpo dalle tossine;

combattere e prevenire le malattie;

ritrovare la forma fisica e la bellezza della pelle;

favorire la concentrazione in caso di sforzi intellettuali ed emotivi.

Cos'è il digiuno, significato

I benefici del digiuno depurativo

Digiuno e salute

Malattie

Come digiunare

Tipi di dieta

Modalità di applicazione

Controindicazioni

Il digiuno fa bene

A coloro che sono orientati verso l’autogestione del corpo e sono convinti che la salute dipenda in modo primario dallo stile di vita.

A chi, rifiuta le comuni terapie perché crede nell’autoguarigione e sa che il digiuno è la condizione ideale in natura per guarire: un animale selvatico (un lupo, una volpe, ecc) se feriti o ammalati non possono cercare cibo e devono cercarsi un rifugio dove riposare e digiunare. Il digiuno è quindi la condizione naturale per guarire: anche gli animali domestici ed i bambini conservano questa tendenza radicata e rifiutano istintivamente il cibo in caso di malattia.

A chi vuole voltare pagina, interrompere situazione di stallo nelle relazioni, nel lavoro, liberarsi da condizionamenti, dipendenze ( fumo e abitudini nocive).

A chi vuole eliminare le conseguenze di abusi alimentari e ricercare un miglior rapporto con il cibo;

a chi desidera ritardare la senescenza.

A chi pratica la meditazione, la ricerca spirituale.

Digiuno per religione, gradito a Dio

Digiuno cristiano o eucaristico

La pratica del digiuno in Italia

Preparazione psicofisica Programmazione del digiuno in relazione alla durata e alle modalità. (Il digiuno può avere durata variabile e può essere assoluto, idrico, o integrato con succhi vari, infusi, ecc). Attività psicofisiche messe a punto in modo specifico che mantengano una soglia fisiologica di attività con un dispendio minimo di energie. (Il risparmio energetico è fondamentale nel digiuno terapeutico, ma la completa inerzia è di solito controindicata). Psicoterapia di gruppo per potenziare e armonizzare i cambiamenti positivi che il digiuno stesso mette in atto. Una ripresa alimentare studiata caso per caso. La programmazione di una migliore qualità di vita dopo il digiuno.

La storia del digiuno

Soggiorni e scuola di digiuno

Pinguedine

di Gabriele Bettoschi