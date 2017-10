Il festival degli artisti di strada

Si è conclusa domenica la 17a edizione del Buskers Festival, la tradizionale rassegna degli artisti di strada che ha luogo, ogni anno, l'ultima settimana di agosto, nella suggestiva cornice del centro storico di Ferrara. Nella settimana del Festival, Ferrara si trasforma in una città in musica, una città per suonare, che ad ogni angolo svela atmosfere inedite, e la musica dei Buskers accompagna alla scoperta di luoghi ricchi di fascino e di atmosfera. Tra le strade e le piazze chiuse al traffico si sono esibiti 300 artisti di strada provenienti da tutto il mondo: musicisti, attori, giocolieri, cartomanti, saltimbanchi, ballerini... venuti da vicino e da lontano, da soli o in gruppi, che in ogni vicolo, dietro ogni angolo hanno regalato momenti di pura magia, atmosfere uniche, irripetibili... e sì, regalato, perché tutti gli spettacoli sono gratuiti. I Buskers, infatti, "fanno cappello", raccolgono soldi suonando per strada ma non fanno l'elemosina. Molti di loro hanno studiato musica nei conservatori, salvo poi scegliere di restare liberi finanziandosi con le offerte del pubblico e vendendo i propri cd. Protagonista assoluta è la musica, con tutti i generi... rock, blues, jazz, kletzmer, classica... e con ogni oggetto che per l'occasione diventa uno strumento... A piedi o in bicicletta, addentrandosi per le vie medievali, è divertente imbattersi ora in un chitarrista che intona un motivo famoso, ora lasciarsi trascinare dai ritmi delle percussioni africane, dal magico assolo di un clarinetto, dal suono di un'arpa celtica... E per chi ama far tardi, dopo la mezzanotte, tappa d'obbligo sono la Buskerhouse e il Buskergarden, il suggestivo giardino fuori le mura, dove gustare i piatti tipici della cucina locale e vedere gli artisti esibirsi in improvvisazioni e spettacoli fuori programma. Diverse iniziative collaterali completano questa kermesse di musica e divertimento. Tra queste, il Grande Cappello, tradizionale operazione di raccolta fondi per i bambini di strada, gesto di solidarietà che parte dagli artisti di strada e che quest'anno andrà ai ragazzini argentini. Laura Vascellari

Immagine: "Arlecchino e il Gengis Khan", circo mongolo, Buskers Festival 2003.