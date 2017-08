Il Fiore di Bach per i sognatori

Questa tipologia di persona si incontra di frequente e riscuote un certo successo perché originale, creativa e affascinante. Una perfetta rappresentazione dei sognatori. Spende quasi tutte le sue energie a ideare, progettare, immaginare e molto spesso ha qualità d'artista o di guaritore, sono personaggi che arricchiscono il loro ambiente con la bellezza e la sensibilità dei loro pensieri, ma che difficilmente riescono a misurarsi con la praticità della vita. Anzi, la realtà quotidiana non viene da loro neanche presa in considerazione, sembrano assolutamente disinteressati al presente e fuggono da ogni incombenza o evento spiacevole. Questa situazione di scarsa partecipazione alla realtà però può causare alla lunga patologie alla vista e all'udito, perché simile ad uno stato mentale di incoscienza. Per riportare questo tipo di persone al presente e restituire all'udito e alla vista la loro autentica funzione di canale di relazione tra il mondo interno e quello esterno, la natura offre il giusto rimedio: si tratta di Clematis o Clematide, il rimedio floriterapico del dottor Edward Bach. Clematis agisce sul livello di consapevolezza e di relazione con il mondo esterno, restituisce lucidità e la capacità di interagire con la realtà attraverso un piano fisico oltre che mentale. Clematis può essere somministrato anche in tutti gli stati fisici o spirituali transitori nei quali la coscienza è assorbita dai pensieri o dai sogni a scapito dello stato di vigilanza necessario per stabilire un profondo contatto con gli stimoli provenienti dall'esterno. Assumendo questo Fiore di Bach l'individuo si risveglia dal torpore che lo caratterizza prendendo parte attiva all' interrelazione con gli altri e mostrandosi un interlocutore attento e sensibile capace di penetrare con lo sguardo cosa si cela nell'animo altrui e di recepire attraverso l'udito parole ed emozioni sussurrate. Daniela Milano