Il fotovoltaico diventa solidale

Conergy, azienda tedesca con sede anche nel nostro Paese, ha realizzato un nuovo impianto fotovoltaico per la Yaowawit School and Lodge, la casa di accoglienza e di formazione gestita dall'organizzazione non-profit Children's World Academy, nel sud della Thailandia.



L'installazione produrrà energia dal sole per i 110 ragazzi orfani ospiti della struttura che potranno imparare il funzionamento di questa tecnologia e di come sia possibile produrre energia pulita dal sole. Un progetto di solidarietà con un risvolto anche educativo. Questa donazione permetterà di ridurre i costi di approvvigionamento energetico della struttura per oltre 25 anni.



"Siamo fieri di essere la prima scuola della provincia, forse di tutta la Thailandia, ad avere il proprio impianto solare - afferma Kunchana Mailaeaid, direttore della scuola - faremo del nostro meglio per diventare uno dei principali centri di formazione sia per i nostri studenti che per quelli delle comunità vicine e per essere un modello di riferimento per altre strutture".



L'impianto, costituito da 324 moduli, permetterà la produzione di 227 kW/h al giorno, coprendo il fabbisogno energetico della scuola e degli alloggi degli studenti, evitando in questo modo l'emissione di circa 43 tonnellate di CO2 all'anno.



Conergy ha già installato da numerosi anni alucni parchi fotovoltaici nella regione e tuttora sta lavorando alla costruzione del sesto più grande campo solare thailandese. Per la realizzazione dell'impianto della Yaowawit School, l'azienda si è fatta naturalmente carico della progettazione, della fornitura dei moduli e della loro installazione.



"Quando si parla di energie rinnovabili - ha dichiarato Marc Lohoff, presidente dell'azienda e presente all'inaugurazione - troppo spesso ci si riferisce solo all'equità del mercato, al basso costo delle fonti alternative e ai sussidi statali per sfruttarle, mentre ci si dimentica della ragione principale per cui dovrebbero essere utilizzate, cioè per proteggere l'ambiente, il futuro dei nostri figli".



"È nostro dovere - ha concluso Lohoff - salvaguardare il mondo di domani. Per questo motivo Conergy non poteva pensare a un contributo migliore che quello di fornire un impianto fotovoltaico alla Yaowawit School. Speriamo di poter trasmettere insieme alle future generazioni i valori della sostenibilità e della salvaguardia ambientale".