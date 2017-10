Il fuel activator a Torino: AutoEco 2007

Si chiama FIR, Fuel Activator. E' un dispositivo composto da un particolare materiale ceramico che assorbe il calore emesso dal motore ed emette fotoni nella banda infrarosso di lunghezza d'onda compresa tra 3 e 14 μm. Le molecole di idrocarburo (HC) nel combustibile sono sensibili alla radiazione infrarosso ed assorbono i fotoni. Questo permetterebbe una combustione più efficiente del carburante. Il FIR Fuel Activator è stato sviluppato da un team di ricercatori americani guidati da Albert Wey. La sua creazione ha richiesto 8 anni di lavoro per applicare una teoria ampiamente conosciuta ad un prodotto performante e funzionale. In occasione di AutoEco 2007, per la prima volta in Europa, l?inventore Albert Wey presenta (venerdì 7 settembre alle ore 16.00) i risultati dei test e le evoluzioni scientifiche della tecnologia FIR in una conferenza dal titolo "La radiazione InfraRosso Lontano per migliorare l'efficienza dei motori - Infrared-excited Fuel for Improved Engine Efficiency". Il Fuel Activator è certificato e brevettato per la riduzione delle emissioni inquinanti ed il risparmio di carburante. Non è magnetico, non è un additivo per il carburante e non è invasivo. Costa, di listino, 99,60 euro; richiede solo pochi minuti, nessuna esperienza in campo meccanico. Basta posizionare il prodotto all'esterno di una parte non metallica del tubo di ingresso del carburante. Con questo semplice meccanismo si potrà in futuro avere città meno inquinate? Ce lo auguriamo di cuore. Le premesse sono invitanti.