Il futuro di Internet si chiama blog

Nati in America, questi nuovi strumenti digitali riassumono in un solo prodotto il principio ispiratore della Rete. A metà strada tra i newsgroup, le homepage personali e i portali d'informazione i Blog, conosciuti anche come Web Logs, sono un ambiente dove i navigatori possono essere passivi (leggere notizie) o attivi (scrivere notizie), possono interagire con le news scritte da altri, commentarle o integrarle. Puntando più sui contenuti che sulla grafica, i Blog si presentano come una serie di appunti brevi impaginati uno di seguito all'altro in ordine cronologico. Basta collegarsi a uno di questi servizi, iscriversi, e in pochi clic il proprio diario casalingo si trasformerà in un vero e proprio quotidiano online, consultabile da chiunque ne conosca l'indirizzo esatto o lo riesca a rintracciare attraverso un link su qualche altro Web Log. Chi è interessato può collegarsi a Live Journal (www.livejournal.com), oppure a Slashdot (www.slashdot.org), anche se il capostipite di tutta la dinastia è Blogger (www.blogger.com), padre di tutti gli "automated weblog publishing tools". In Italia il fenomeno Blog è agli albori, ma già in molti hanno deciso di confrontarsi con questo strumento. Tra i più conosciuti, non possiamo dimenticare 'www.blog-it.net' e 'www.freefallblog.it'. Esistono anche dei motori di ricerca per orientarsi nell'universo Blog. Uno dei "search engine" più noti è il Blogdex, l'indice dei Blog, fondato e tenuto aggiornato quotidianamente da uno studente del prestigioso Mit, Cameron Marlow, e reperibile al seguente indirizzo: 'http://blogdex.media.mit.edu'. Altrettanto conosciuto è 'portal.eatonweb.com', sito in cui si possono ritrovare, suddivisi per argomenti, centinaia di Blog. Luca Bernardelli