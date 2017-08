Le erbe e gli ortaggi che val la pena coltivare. Consigli e ricette

Perché non pensare di coltivare un proprio orto? Mancanza di spazio? Non vale! Che sia un piccolo spazio, o un bel fazzoletto di terra. Che sia una coltivazione in vaso, per mancanza di spazio. L'occasione di dedicarci alle nostre piante esiste. Sempre. Coltivare il nostro orto richiederà certamente uno sforzo e un impegno economico. Ma pensiamo a quanto grande potrà essere la soddisfazione e la bellezza della vita naturale! Sarà davvero bello vedere crescere le nostre pianticelle. Osservarne i cambiamenti. Solo così avremo la garanzia di freschezza e genuinità di quello che mangiamo. E in più, mangeremo i nostri prodotti solo quando saranno effettivamente maturi. Solo quando la natura avrà deciso che sono pronti per essere mangiati. Non subiremo più la logica del grande mercato, dove frutta e verdura vengono colte ancora non completamente mature. Mangeremo la frutta e la verdura di stagione. Riscopriremo i sapori veri ed autentici della natura. E' un manuale questo, che insegna come coltivare frutta e verdura, ma anche come cucinarle. Consigliato a tutti i cuochi e a tutti gli aspiranti giardinieri. Per coltivare personalmente quello che mangiamo. Per godere di un gesto di pazienza e d'amore. Per riscoprire l'autentica complicità tra uomo e natura.