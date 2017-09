Il grano delle Ande

I suoi semi, piccoli e tondi, hanno un notevole valore nutritivo, tanto che mezza tazza di quinua garantisce a un bambino tutte le proteine del fabbisogno giornaliero. Eppure attualmente, gran parte della popolazione delle campagne in America Latina, vive al di sotto della soglia di povertà e molti bambini soffrono di una grave mancanza di proteine. I programmi internazionali per la sicurezza alimentare, infatti, prevedono l'importazione di grano e di cereali stranieri causando la continua dipendenza economica dei governi locali dai paesi occidentali. Sul mercato locale la concorrenza dei cereali stranieri importati a basso costo è forte e la quinua sta scomparendo, mettendo a rischio non solo il benessere delle popolazioni indigene, ma anche i delicati equilibri ambientali. Attualmente un sostegno a questo prezioso cereale viene dal mercato di esportazione, e in particolare dai circuiti del commercio equo e solidale. Il commercio equo europeo importa la quinua da Anapqui (Associaciòn Nacional de Productores de Quinua), un'associazione di coltivatori boliviani, impegnati nella commercializzazione della quinua coltivata con metodo biologico. Consumare oggi "il grano delle Ande" (ottimo ingrediente per dolci, insalate, piatti unici, frittelle, tortillas e così via) significa, non solo consumare un alimento ricco, completo e naturale (tra l'altro privo di glutine e quindi adatto per le persone affette da celiachia), ma anche sostenere la speranza di vita di tutte le comunità indios, salvaguardando la conservazione della biodiversità naturale e di antiche tradizioni culturali. Giovanna Salvini Cooperativa Chico Mendes