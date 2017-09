Il grano “nanizzato”

Un'indagine della Società Italiana di gastroenterologia ed epatologia pediatrica effettuata su 17 mila studenti delle scuole medie inferiori, ha evidenziato che uno studente su 150 è celiaco, ovvero intollerante al glutine. Considerando che qualche decennio fa la frequenza era di un caso su 1000-2000, viene spontaneo chiedersi come mai si sia passati, in così poco tempo, da un'incidenza relativamente bassa ad un'incidenza notevolmente più alta. Inoltre, le previsioni degli esperti parlano di un ulteriore aumento dei celiaci nel prossimo futuro. Di fronte a questa situazione, appare ovvio che la causa sia da ricercare più nel tipo di frumento attualmente consumato, che non nel fatto stesso di mangiare frumento. Basti pensare che l'uomo ha consumato per millenni questo alimento senza aver acquisito intolleranza. Il frumento del passato era ad alto fusto e si piegava facilmente sotto l'azione del vento e della pioggia. In questi ultimi decenni il frumento originario è stato "nanizzato", attraverso incroci, ibridazioni e irradiazione con raggi gamma al fine di migliorarne la resa produttiva. Sembra fondata l'ipotesi, che alla modifica del cereale in questione sia correlato il cambiamento della sua proteina, e in particolare di una sua frazione chiamata gliadina, responsabile del malassorbimento degli alimenti e, conseguentemente, della comparsa di celiachia nell'individuo. E' evidente la necessità di dimostrare scientificamente la differenza della composizione aminoacidica della gliadina del frumento nanizzato e in particolare della frazione III di Frazer, rispetto al frumento originario, tanto più che in tempi di organismi geneticamente modificati potrebbe essere opportuno verificare se già dalle semplici ibridazioni delle sementi sia scaturito un aumento delle intolleranze. Qualora venisse dimostrata l'anomalia sopra descritta, la coltivazione del frumento irradiato dovrebbe cessare, prima che tutte le future generazioni diventino intolleranti al glutine. Prof. Luciano Pecchiai Primario Patologo, Emerito dell'Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi" di Milano, direttore dal 1960 del Centro di Eubiotica Umana di Milano