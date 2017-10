Il Grinta

Mattie ha quattordici anni e un'idea chiara nella sua testa: vendicare la morte di suo padre. Determinata, si presenta dallo sceriffo che le hanno assicurato essere il più cattivo, Reuben Cogburn, detto il Grinta. Lui, un occhio solo, un soprabito nero impolverato e un distintivo sul panciotto, mezzo alcolizzato e decisamente sovrappeso, dice che la aiuterà, a patto che lei gli dia cento dollari. Mattie li procura e il sodalizio tra i due sembra suggellato. Ma un giorno ecco LaBoeuf, un ranger texano dal sorrisino compiaciuto e irritante, che ha lo stesso scopo della piccola Mattie: trovare lo stesso uomo che ha ucciso suo padre perché ha ucciso anche altri uomini e lui lo sta cercando per conto di un'altra famiglia. Iniziano i battibecchi, gli scontri, LaBoeuf non vuole che Mattie si unisca a lui e allo sceriffo nella ricerca, ma nonostante tutto, il viaggio dei tre inizia. La piccola Mattie parte sulla sella del suo cavallo Nerino, dietro ai due uomini, con la pistola del padre in un sacchetto dello zucchero. Da subito si capisce che sarà un viaggio duro, pieno di insidie, ma Mattie non si scoraggia: lei deve trovare l'assassino di suo padre. Mattie ha un bel caratterino: è cocciuta, determinata, insolente, caparbia. Linguacciuta in alcuni passaggi: divertente sentirla rispondere ai due uomini, soprattutto all'arrogante LaBouef; pertinenti le sue citazioni dalla Bibbia, a qualsiasi proposito. Si guadagna subito la simpatia dei lettori, questa piccola ragazzina dalle idee chiare che, come voce narrante, ci accompagna in tutto il romanzo. Un libro avvincente, scritto nel 1968 e ancora attuale. Divertente e irriverente. Che ci parla della forza di una ragazzina e delle sue idee, della sua intelligenza e perspicacia. Un western atipico, a partire dalla protagonista. Da questo libro nel 1969 Henry Hathaway ha tratto l'omonimo film, che valse il premio oscar a John Wayne. Un altro film è stato recentemente realizzato dai fratelli Coen: sarà proprio con "il Grinta" che i registi apriranno oggi il Festival del film di Berlino. www.gianoeditore.it