Il libro completo dell’argilla

Le proprietà attribuite da sempre all'argilla sono oggi confermate scientificamente. Disinfiammante, antisettica, battericida, deodorante, assorbente, cicatrizzante, l'argilla è una preziosa miscela viva proveniente da un'antica erosione di rocce granitiche con una naturale ed efficace validità curativa nei confronti di numerose disfunzioni e malattie come ad esempio artriti, ulcera, osteoporosi, asma, diabete, herpes. E' anche un valido presidio cosmetico e igienico che può essere utilizzato contro la caduta dei capelli, le rughe, le smagliature, la cellulite, per i capelli grassi e in molte altre occasioni. E' efficace anche in agricoltura e nella cura degli animali. Il libro è una semplice e completa guida scritta da esperti, fornita da utili illustrazioni a colori, tabelle didattiche e ricca di consigli e facili ricette per tantissimi disturbi molto frequenti.