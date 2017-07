Il libro dell’automassaggio

Una giuda pratica per imparare le tecniche dell'automassaggio, semplici ed efficaci, più adatte per la prevenzione e la cura dei disturbi più comuni e per il trattamento di molti in estetismi. Il volume è suddiviso in due parti. La prima parte illustra quattro sequenze complete di automassaggio a testa, a viso, addome e piedi, utili per un benessere psicofisicoglobale. La seconda parte propone l'automassaggio per la cura dei disturbi specifici, ed esercizi corporei che aiutano a prevenirli. Le tecniche proposte nel libro sono tratte da metodi di cura di origine assai antica provenienti dal Tibet, Cina, India, Thailandia e Giappone che hanno sviluppato competenze terapeutiche apparentemente molto diverse tra di loro, eppure molto simili nell'obiettivo di equilibrare l'apparato energetico all'interno del corpo umano.