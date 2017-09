Il marketing e il potere della genuinità

Se un prodotto alimentare è buono, se è autentico, genuino, di qualità, e se il marketing ha il coraggio di puntare tutto su questo per promuoverlo, ebbene questo prodotto avrà un buon successo. E sarà in grado di sbaragliare anche la concorrenza di prodotti magari più pubblicizzati, meno cari, di qualche grande multinazionale. È uno dei messaggi emersi da un incontro con alcuni protagonisti del mercato alimentare italiano, esponenti dell'industria, del marketing, della comunicazione organizzato a Zurigo dalla società di consulenza Realise, che ha ideato la conferenza, presso il GDI, think tank e luogo d'incontro dell'industria e del commercio d'oltralpe. Un messaggio tutt'altro che scontato. Si pensi alla concorrenza in tutto il mondo di tanti cibi "finti italiani" (dal Parmesan alla Beef-Pizza fino al Pepperoni, salame con peperoni dentro) contro le vere specialità made in Italy. Gli esempi sono molti. Si può raccontare come una famosa marca di pasta italiana è sbarcata negli Usa, affrontando un mercato pieno di confezioni di spaghetti fatti magari in Turchia o magari con grano tenero (col nostro tricolore sulla confezione), ed è riuscita a scavalcarle tutte, affermandosi alla fine come la marca più venduta. Si può raccontare come un produttore di vini, puntando sulla cura artigianale dei prodotti e sulla personalità dei vini è riuscito a raddoppiare in quindici anni il suo fatturato aumentando solo d'una frazione la quantità di bottiglie prodotte, proponendo vini un po' più cari, ma sempre più curati e legati al territorio d'origine. E si può raccontare ovviamente delle imprese di Marco Roveda, anch'egli relatore al convegno, due imprese diverse, una nel biologico, una nella comunicazione etica, la cui storia è sempre stata improntata all'offerta di qualcosa di diverso, di migliore, di più buono. Quali sono i fattori di successo di chi produce rispettando la qualità, il gusto, l'ambiente? Lo scenario favorevole: la fortuna del made in Italy e dei "veri" ristoranti italiani in tutto il mondo. Una richiesta di qualità: il mercato richiede sempre più prodotti genuini, autentici, non standardizzati. I relatori erano tutti d'accordo: è importante che il marketing riconosca che tutti noi, stufi di offerte scadenti e di massa, siamo alla ricerca di prodotti più buoni, più sani, più bio, più "nostri".