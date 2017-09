Il metodo Feldenkrais

Molto di più che una semplice ginnastica. Il metodo Feldenkrais è basato sullo studio dei meccanismi emotivi che inibiscono il dispiegarsi delle potenzialità fisiche e spirituali. Questo libro dà una presentazione chiara e stimolante di questa tecnica che scioglie le tensioni emotive, è facile da ricordare e da praticare e offre molti spunti per progredire autonomamente nella conoscenza del sé. Non si tratta di apprendere qualcosa di assolutamente nuovo, quanto piuttosto di riscoprire qualcosa di noto, di già sperimentato, allo scopo di svilupparlo ulteriormente. E' dunque importante che non consideriate le indicazioni di questo libro come semplici esercizi da eseguire, ma che le usiate invece come spunti per osservare voi stessi in un momento del vostro processo esistenziale. Le trasformazioni che avverranno in voi non dipendono tanto da cosa state facendo ma da come lo fate.